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وزير بأيرلندا الشمالية يرحب بإتاحة عقار لعلاج كورونا: "خطوة إيجابية"

01:46 م الثلاثاء 26 مايو 2020
وزير بأيرلندا الشمالية يرحب بإتاحة عقار لعلاج كورونا: "خطوة إيجابية"

عقار ريمديسيفير

بلفاست- (د ب أ):

رحب وزير الصحة في أيرلندا الشمالية روبن سوان، بإعلان إتاحة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال سوان إن المرضى في أيرلندا الشمالية سوف يتمكنون من الحصول على "ريمديسيفير" من خلال "برنامج الإتاحة المبكرة للأدوية" بأنها "خطوة إيجابية في مكافحة كوفيد-19"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

يظهر الرأي العلمي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية:أن "النتائج المبكرة للدراسات السريرية أظهرت أن ريمديسيفير خفض مدة التعافي من 15 يوما إلى 11 يوما في المرضى ممن يعانون من الحالات الحادة من كوفيد-19 وأيضا خفض نسبة الأشخاص الذين يموتون جراء كوفيد-19".

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