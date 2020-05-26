وزير بأيرلندا الشمالية يرحب بإتاحة عقار لعلاج كورونا: "خطوة إيجابية"
بلفاست- (د ب أ):
رحب وزير الصحة في أيرلندا الشمالية روبن سوان، بإعلان إتاحة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال سوان إن المرضى في أيرلندا الشمالية سوف يتمكنون من الحصول على "ريمديسيفير" من خلال "برنامج الإتاحة المبكرة للأدوية" بأنها "خطوة إيجابية في مكافحة كوفيد-19"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
يظهر الرأي العلمي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية:أن "النتائج المبكرة للدراسات السريرية أظهرت أن ريمديسيفير خفض مدة التعافي من 15 يوما إلى 11 يوما في المرضى ممن يعانون من الحالات الحادة من كوفيد-19 وأيضا خفض نسبة الأشخاص الذين يموتون جراء كوفيد-19".
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