كورونا في قطر: حالتا وفاة و1742 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 28 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1742 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 47207 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 1481 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 11,844 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3927 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 196,411.