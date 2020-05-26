ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل إلى 374 ألفًا و898 حالة

برازيليا- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 374 ألفا و898 حالة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي في مدينة ساو باولو (10:30 بتوقيت جرينتش)، وذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للانباء.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل إلى 23,473 حالة، بينما تعافى 153 ألفا و833 شخصا من المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الاصابة بالفيروس.

وكانت البلاد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس منذ نحو 12 أسبوعا.