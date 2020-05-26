أستراليا: إصابة 6 أفراد من طاقم سفينة محملة بالماشية الحية بكورونا

كانبرا- (د ب أ):

أظهرت التحاليل المعملية إصابة ستة أفراد من طاقم سفينة محملة بصادرات الماشية الحية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في ولاية ويسترن أستراليا.

رست سفينة الكويت وهي سفينة لنقل صادرات الماشية الحية من الإمارات، في فريمانتل بجنوب مدينة بيرث يوم الجمعة الماضي.

وقال رئيس وزراء الولاية، مارك ماكجوان، الثلاثاء، إن أفراد الطاقم المصابين يخضعون للعزل في أحد فنادق بيرث، بينما لايزال البقية على متن السفينة. ويتوقع ظهور المزيد من الإصابات بالفيروس بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 48.

وأضاف ماكجوان للصحفيين في بيرث: "وجدنا أنفسنا في موقف مقلق للغاية.نحن قلقون جدا وإلى حد ما محبطين".

واتهم ماكجوان السلطات الاتحادية بمنح تصريح للسفينة بالرسو في بيرث رغم المخاوف الصحية، فيما جرى تسجيل ارتفاع درجة الحرارة لدى ثلاثة من أفراد الطاقم.

ولكن قوة الحدود الاتحادية قالت في بيان إنها "لم تتلق تقارير بوجود مرضى على متن السفينة في اليوم السابق على وصولها الميناء".

ويوجد فريق صحي من الولاية على متن السفينة لإجراء المزيد من التقييم.