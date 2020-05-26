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المغرب يسجل حالتي وفاة و24 إصابة جديدة بكورونا

12:48 م الثلاثاء 26 مايو 2020
المغرب يسجل حالتي وفاة و24 إصابة جديدة بكورونا

السلطات الصحية في المغرب

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 202 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7556 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 67 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4841، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 14,8023 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب فيروس كورونا وزارة الصحة المغربية

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