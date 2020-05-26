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سوريا: إلغاء حظر التجول الليلي ورفع قيود التنقل بين المحافظات

11:20 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
سوريا: إلغاء حظر التجول الليلي ورفع قيود التنقل بين المحافظات

إلغاء حظر التجول الليلي ورفع قيود التنقل بين المح

دمشق- (بي بي سي):

قررت السلطات السورية إلغاء حظر التجول الليلي بشكل كامل ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها في إطار التخفيف من القيود التي سبق وتم فرضها لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما شملت القرارات، التي يبدأ العمل بها اليوم، تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وبحسب السلطات السورية فإن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد هو 106 وأربع وفيات، إلا أن ناشطين يشككون في الرواية الحكومية حول عدد الحالات ويقولون إن الرقم الحقيقي يزيد عما هو معلن.

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السلطات السورية حظر التجول الليلي النقل الجماعي فيروس كورونا

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