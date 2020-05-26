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"التجارب لم تثبت فعالية كافية".. اليابان تؤجل الموافقة على عقار "أفيجان" لعلاج كورونا

05:32 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
"التجارب لم تثبت فعالية كافية".. اليابان تؤجل الموافقة على عقار "أفيجان" لعلاج كورونا

فيروس كورونا

طوكيو (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء، أن طوكيو أرجأت الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" المضاد للأنفلونزا لعلاج فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تثبت فعالية كافية لذلك العقار.

وكانت الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في مايو الجاري. وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر يونيو المقبل في عدة منشآت طبية.

كانت السلطات اليابانية قد أعلنت في شباط/فبراير أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد للأنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا إذا ثبت أنه فعال.

وحتى مساء الاثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة بفيروس كورونا و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.

فيروس كورونا كوفيد 19 اليابان طوكيو عقار أفيجان

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