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الصحة العالمية تحذر البرازيل من إعادة فتح اقتصادها دون إجراءات السيطرة على كورونا

03:04 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
الصحة العالمية تحذر البرازيل من إعادة فتح اقتصادها دون إجراءات السيطرة على كورونا

منظمة الصحة العالمية

برازيليا - (د ب أ)

حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، السلطات البرازيلية، يوم الاثنين من الإقدام على إعادة فتح اقتصادها بدون إجراء الاختبارات الكافية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ودعا رايان في مؤتمر صحفي السلطات إلى الإبقاء على تدابير السيطرة على الفيروس خاصة أوامر البقاء في المنازل، حتى وإن كان ذلك سيترك أثارا سلبية على الاقتصاد، وذلك بسبب معدلات انتقال الفيروس بشكل كبير في البلاد.

وسجلت البرازيل حتى مساء الاثنين 372922 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 23369 وفاة بشكل إجمالي.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا السلطات البرازيلية كوفيد 19

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