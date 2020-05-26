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ترامب يواجه انتقادات لممارسة الجولف في ظل ارتفاع وفيات كورونا.. والرئيس: حملة فاسدة

12:18 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
ترامب يواجه انتقادات لممارسة الجولف في ظل ارتفاع وفيات كورونا.. والرئيس: حملة فاسدة

دونالد ترامب

وكالات:

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، على الانتقادات الحادة التي وجّهت له لممارسته رياضة الجولف، منددا بـ"حقد وانعدام نزاهة" وسائل الإعلام، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

واستنكر ترامب حملة لـ"وسائل الإعلام المضللة والفاسدة بالكامل" التي اعتبرت ممارسته لرياضة الجولف "خطيئة مميتة".

وقال ترامب: "كنت أعلم أن هذا ما سيحصل!"، موضحا "ما لا يقولونه هو إنها المرة الأولى التي ألعب فيها الجولف منذ نحو ثلاثة أشهر. وحتى لو انتظرت ثلاث سنوات لكانوا بكل الأحوال كتبوا المقالات نفسها". وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكّر ترامب بأن سلفه باراك أوباما في عام 2014 لعب الجولف بعد دقائق من إدانته قطع رأس الصحافي الأمريكي جيمس فولي على يد تنظيم داعش، وهو ما اعتذر عنه أوباما بعد أن بضعة أسابيع.

وأثار توجّه ترامب إلى نادي الجولف ردود فعل غاضبة وقد تحدّث أحد معارضي الرئيس عن ممارسة سيّد البيت الأبيض هوايته في توقيت تترقّب فيه الولايات المتحدة تخطي حصيلة وفيات كوفيد-19 عتبة المئة ألف.

الجولف فيروس كورونا دونالد ترامب

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