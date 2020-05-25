بايدن يجري أول جولة خارج منزله منذ أسابيع ضمن حملته الانتخابية

وكالات:

أجرى نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اليوم الاثنين بأول جولة له في حملته الانتخابية خارج منزله في ولاية ديلاوير منذ أن كان يخضع نفسه للحجر الذاتي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد قبل 10 أسابيع، وزار نصبا تذكاريا قريبا لأحد المحاربين القدامى للاحتفال بيوم الذكرى، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ووضع بايدن، المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديمقراطي، وزوجته جيل وهما يرتديان كمامتين سوداوين إكليلا من الزهور عند نصب تذكاري للمحاربين القدامى من الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.

وقال بايدن للصحفيين "شعور جيد أن أخرج من منزلي"، وألقى التحية من مسافة بعيدة على نحو اثني عشر من المحاربين القدامى وغيرهم من المتفرجين الذين كانوا يقفون على بعد أمتار قليلة وشكرهم على خدمتهم.

وكان بايدن يقيم فعاليات حملته الانتخابية عبر الإنترنت من منزله في ويلمنجتون، منذ أن دفعت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة جزءا كبيرا من المواطنين في البلاد إلى البقاء في منازلهم.

وفي حين فُرضت قيود أيضا على أنشطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه خرج بشكل تدريجي خارج حدود البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة ليزور بصفته الرئاسية ولايات حاسمة مثل أريزونا وميشيجان وبنسلفانيا.

ولأول مرة منذ إعلانه حالة الطوارئ في مارس، مارس ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه لعبة الجولف مثيرا انتقادات له من قبل بايدن وآخرين، مع ارتفاع حالات الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس إلى قرابة 100 ألف.

وكتب بايدن أمس الأحد في تدوينة على تويتر "رئاسة البلاد هي أكبر من مجرد أن تكتب تدوينات على تويتر من عربة الجولف التي تخصك".