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جامعة في النمسا تجري أول عملية زراعة رئة لمريضة مصابة بكورونا

11:29 م الإثنين 25 مايو 2020
جامعة في النمسا تجري أول عملية زراعة رئة لمريضة مصابة بكورونا

جامعة فيينا

وكالات:

أعلنت الجامعة الطبية في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، عن إجراء أول عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة مصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن العملية أجريت الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المريضة بـ"كوفيد 19"، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، كانت حياتها مهددة إذا لم يتم إجراء هذا التدخل الجراحي، وأنها تتعافى الآن بشكل جيد.

وأوضحت أن المريضة كانت في حالة صحية جيدة ولم تكن تعاني من أمراض مسبقة، قبل أن تصاب بفيروس كورونا قبل 8 أسابيع، وبعد ذلك بوقت قصير تدهورت حالتها بشكل كبير.

ووفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" عن المركز: "كانت حالة المريضة ميئوسا منها. إذ كانت الرئة مثل كتلة ولم يتبق شيء".

ووصفت العملية الجراحية بأنها "معقدة للغاية"، ولكنها ناجحة.

وقال المركز: عقب العملية باتت "جميع أعضاء المريضة تعمل ونحن راضون للغاية. لكن الطريق ما زال طويلا حتى نتمكن من إخراجها من المستشفى".

فيروس كورونا زراعة رئة جامعة فيينا

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