بريطانيا: 121 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 37 ألف حالة

لندن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الإثنين تسجيل 121 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 37 ألف حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي نشرته صحيفة (إيفيننج ستاندارد)، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بلغ 261،184 شخصًا في المملكة المتحدة ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن عدد من تم إجراء تحاليل لهم للكشف عن الفيروس وصل خلال أخر 24 ساعة إلى 73,726 حالة، بدلا من ما تعهدت به الحكومة وهو الكشف على 100 ألف حالة يوميًا.