جونسون: استئناف الأنشطة الاقتصادية في بريطانيا بدءًا من يونيو

وكالات:

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده بإمكانها استئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، بدءًا من يونيو المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

هذا وسجلت بريطانيا، الإثنين، 121 وفاة بفيروس كورونا، لترفع الحصيلة إلى 36 ألفا و914.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 261 ألفا و184، إثر تسجيل 1625 حالة جديدة.

وأضافت أنها أجرت 73 ألفا و726 اختبار كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 3 ملايين و532 ألفا و634.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و554 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 348 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و331 ألفا، وفق موقع "Worldometer".