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المدعي العام الروسي يطالب بعقوبة السجن 18 عاما على مواطن أمريكي متهم بالتجسس

07:14 م الإثنين 25 مايو 2020
المدعي العام الروسي يطالب بعقوبة السجن 18 عاما على مواطن أمريكي متهم بالتجسس

عنصر البحرية الأميركية السابق بول ويلان اثناء نقله

موسكو - (د ب أ):
طالب المدعي العام الروسي بإصدار حكم بالسجن لمدة 18 عاما على المواطن الأمريكي بول ويلان المتهم بالتجسس، مع توقع صدور الحكم الشهر المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.
وتم اعتقال ويلان 50 عاما، قبل عام ونصف العام في موسكو للاشتباه في حيازته لأسرار خاصة بالدول الروسية.
ولم يتم الكشف سوى عن تفاصيل بسيطة عن القضية.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان صادر عن محكمة موسكو قوله "المدعى العام طالب بإصدار حكم بحق ويلان بالسجن لمدة 18 عاما في سجن يخضع لحراسة مشددة".
وقال التقرير إنه من المتوقع صدور الحكم في 15 يونيو.
وأكد ويلان براءته كما وصف فريق الدفاع عنه القضية بأنها ملفقة.

تهمة التجسس أمريكي روسيا بول ويلان

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