المدعي العام الروسي يطالب بعقوبة السجن 18 عاما على مواطن أمريكي متهم بالتجسس
موسكو - (د ب أ):
طالب المدعي العام الروسي بإصدار حكم بالسجن لمدة 18 عاما على المواطن الأمريكي بول ويلان المتهم بالتجسس، مع توقع صدور الحكم الشهر المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.
وتم اعتقال ويلان 50 عاما، قبل عام ونصف العام في موسكو للاشتباه في حيازته لأسرار خاصة بالدول الروسية.
ولم يتم الكشف سوى عن تفاصيل بسيطة عن القضية.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان صادر عن محكمة موسكو قوله "المدعى العام طالب بإصدار حكم بحق ويلان بالسجن لمدة 18 عاما في سجن يخضع لحراسة مشددة".
وقال التقرير إنه من المتوقع صدور الحكم في 15 يونيو.
وأكد ويلان براءته كما وصف فريق الدفاع عنه القضية بأنها ملفقة.
الخبر التالى:أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
17967
عدد المصابين
-
4900
عدد المتعافين
-
783
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5546165
عدد المصابين
-
2327338
عدد المتعافين
-
347639
عدد الوفيات
إعلان