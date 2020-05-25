الجزائر تسجل 9 وفيات و197 إصابة جديدة بكورنا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت الجزائر اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و197 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 609، وإجمالي الإصابات إلى 8503.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا، في الايجاز الصحافي اليومي، عن تماثل 169 مريضا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى 4747.

وهناك مؤشرات إلى أن الجزائر تتجه إلى تخفيف إجراءات الإغلاق بداية من شهر حزيران/يونيو المقبل، وهو ما لمح إليه وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، الذي قال رفع الحجر الصحي بات " ضرورة لا بد منها".

وقال بن بوزيد لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الجزائر " حضرت لذلك بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات والوفيات، علاوة على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالحجر الصحي وارتداء الكمامات".

ويتعرض الرافضون لعدم استخدام الكمامات في الأماكن العامة، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لغرامة مالية تتراوح من 100 إلى 200 دولار، أو السجن لـ3 أيام على الأكثر.

من جهة أخرى، تستعد وزارة السياحة للإعلان الرسمي عن بروتوكول صحي يجرى إعداده من طرف لجنة تقنية تتشكل من خبراء وأخصائيين ومتعاملين في مجال السياحة، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وتفادي انتشار فيروس كورونا، لاسيما خلال موسم الاصطياف المقبل.