بوتين والكاظمي يبحثان هاتفيًا الوضع في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الوضع في سوريا، كما اتفقا على التنسيق مستقبلاً لمجموعة من الخطوات لضمان التوصل إلى وضع طبيعي طويل الأمد في سوريا.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي ورئيس الحكومة العراقية ركزا على التسوية السورية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

وأضاف البيان أن بوتين والكاظمي اتفقا على تنسيق الخطوات الرامية إلى ضمان وضع طبيعي طويل الأمد في سوريا واستعادة سيادتها ووحدة أراضيها.