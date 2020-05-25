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الصحة العالمية توقف استخدام "هيدروكسي كلوركين" في اختباراتها لعلاج كورونا

06:18 م الإثنين 25 مايو 2020
الصحة العالمية توقف استخدام "هيدروكسي كلوركين" في اختباراتها لعلاج كورونا

عقار هيدروكسي كلوروكين

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تعليق استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا "هيدروكسي كلوركين" في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب ما وصفته "مباعث قلق"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة أنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوركين" لفعاليته ضد وباء كورونا المستجد، على حد قوله.

وحذرت هيئة تنظيم الدواء الأمريكية من استخدام ذلك الدواء خارج نطاق التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا.

ولا تزال التجارب جارية لتحديد ما إذا كانت هناك أي استخدامات لذلك الدواء لعلاج المصابين بهذه السلالة من الفيروس.

وأشارت دراسة كبيرة نشرتها دورية (لانسيت) الطبية إلى أن عقار الملاريا، هيدروكسي كلوروكين، الذي يقول ترامب إنه يتناوله وحث الآخرين على استخدامه، يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى كوفيد-19 الذين تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات.

ووفقا لوكالة رويترز، ذكرت الدراسة، التي تناولت بالبحث أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى الذين لم يتم علاجهم بالعقارين.

وقال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى كورونا.

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