ووهان الصينية تفحص نحو ثلثي سكان المدينة من كورونا في 10 أيام

وكالات:

قالت مفوضية الصحة في مدينة ووهان، مركز إقليم هوبي وسط الصين، والتي يعتقد أن فيروس كورونا المستجد انتشر منها، إن السلطات الصحية فحصت أكثر من 6.5 مليون شخص (من أصل 11 مليون) من الوباء، خلال 10 أيام فقط.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، طلبت المفوضية، في منشور على موقعها الإلكتروني، من أي شخص لم يفحص بعد التقدم والخضوع له بنهاية غد الثلاثاء.

ولم تعلن حالات إصابة جديدة بالفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، منذ بدأت حملة العشرة أيام رغم أن نتائج بعض الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض جاءت إيجابية.

وكانت المدينة قد أجرت قبل الحملة اختبارات وفحوص لأكثر من 3 ملايين شخص، كما أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وتسعى السلطات في المدينة إلى فحص جميع سكانها بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى، خصوصا بعد اكتشاف مجموعة من 6 حالات في مجمع سكني واحد.

يشار إلى أن مدينة ووهان، حيث يعتقد أن الجائحة العالمية بدأت أواخر العام الماضي، كانت المدينة الأكثر تضررا في الصين، بالإصابات والوفيات، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ويوم الاثنين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي حتى يوم الأحد بزيادة 3 حالات عن يوم السبت.