هولندا تسجل ثاني حالة لانتقال فيروس كورونا من الحيوان للإنسان

أمستردام - (د ب أ):

ذكرت وزارة الزراعة الهولندية اليوم الاثنين أنها اكتشفت حالة أخرى لانتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من حيوان المنك إلى الإنسان في إحدى المزارع، وهي الحالة الثانية التي يتم الإبلاغ عنها خلال أسبوع.

وقالت وزيرة الزراعة كارولا شوتن في خطاب إلى البرلمان الهولندي اليوم الاثنين: "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، من المحتمل للغاية أن شخصا واحدا على الأقل من بين ثلاثة مصابين انتقلت إليه العدوى من حيوان المنك".

وجرى الإعلان عن حالة مماثلة في مزرعة أخرى الأسبوع الماضي، وبعدها تم الإعلان عن إجراءات حماية صارمة. ولم يتضح على الفور ما هي حالة الإصابة الثالثة التي أشارت إليها شوتن.

وضاعف أحدث بلاغ عن حالات الإصابة من الضغوط على شوتن، حيث اتهمها الأطباء البيطريون بالتقليل من خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان.

ويوجد في هولندا نحو 150 مزرعة لتربية حيوانات المنك، وتقع أغلبها في الشرق بالقرب من الحدود الألمانية.

وفي سياق منفصل عن جائحة كورونا، يتعين غلق كل مزارع المنك الهولندية بحلول 2024، في أعقاب صدور حكم قضائي في هذا الصدد.