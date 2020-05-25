بعد تحسن حالته.. خروج متحدث الرئيس بوتين من المستشفى إثر إصابته بكورونا

وكالات:

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بخروج متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وأفراد عائلته من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية إثر الإصابة بوباء كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس"، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، الاثنين: "خرجت من المستشفى، وسأواصل الخضوع للحجر الصحي".

وأضاف بيسكوف أنه يخطط للعودة تدريجيا إلى ممارسة مهامه، وقال: "سأبدأ العمل من البيت".

بدورها، قالت زوجة بيسكوف المتزلجة الروسية المعروفة تاتيانا نافكا في حديث لصحيفة "Daily Storm" اليوم الاثنين: "كل شيء تمام وخرجنا جميعا من المستشفى".

وأضافت: "نحن في حالة جيدة... سنخضع للحجر الصحي مدة حوالي أسبوع".

ونقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى يوم 12 مايو بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.