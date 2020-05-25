أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز "بيت ايل" شمال البيرة للخارجين من المحافظة

05:25 م الإثنين 25 مايو 2020
الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز "بيت ايل" شمال البيرة للخارجين من المحافظة

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابة حاجز "بيت ايل" العسكري المدخل الشمالي لمدينة البيرة، للخارجين فقط من محافظة رام الله والبيرة، وأبقت على البوابة للداخلين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا البوابة الحديدية على الطريق الواصل إلى مخيم الجلزون شمال البيرة.

هذا المحتوى من

الاحتلال الاسرائيلي بيت ايل

الخبر التالى:

بعد تحسن حالته.. خروج متحدث الرئيس بوتين من المستشفى إثر إصابته بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"11 وفاة و291 مصابا بكورونا".. أول تعليق لوزيرة الصحة على مطالب الأطباء