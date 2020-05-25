الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز "بيت ايل" شمال البيرة للخارجين من المحافظة
رام الله - (أ ش أ):
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابة حاجز "بيت ايل" العسكري المدخل الشمالي لمدينة البيرة، للخارجين فقط من محافظة رام الله والبيرة، وأبقت على البوابة للداخلين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا البوابة الحديدية على الطريق الواصل إلى مخيم الجلزون شمال البيرة.
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