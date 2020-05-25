فيديو- زلزال يفاجئ رئيسة وزراء نيوزيلندا أثناء بث حي

وكالات:

حافظت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن على هدوئها على شاشة التلفزيون خلال زلزال أثناء بث حي صباح الاثنين.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة حوالي 90 كيلومترا شمال العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أثناء بث حي مع رئيسة الوزراء النيوزلندية التي بقيت هادئة وهي تتحدث مع مذيع البرنامج وطلبت استمرار المقابلة.

وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر الزلزال أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرا في ولنغتون ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم، حسبما ذكرت "رويترز".

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان.

وقالت أرديرن مازحة أثناء المقابلة: "لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره".

وطمأنت المذيع على أنها في أمان واستمرت المقابلة مضيفة: "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".