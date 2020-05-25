زعيم للمعارضة في إسرائيل: نتنياهو يعاني من "وهم جنون الارتياب"

تل أبيب- (د ب أ):

صرح يائير لابيد، وهو من زعماء المعارضة في إسرائيل، اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من "وهم جنون الارتياب" إذا كان يعتقد أن محاكمته بتهم الفساد لا ترمي سوى إلى الإطاحة به من منصبه.

نقل متحدث عن لابيد قوله إن الشخص الذي يعتقد أن آلاف الأشخاص بما في ذلك المحققين والصحفيين والقضاة والسياسيين جزءا من مؤامرة واسعة للإطاحة بزعيم يميني، "لا يصلح أن يكون رئيس الوزراء".

أطلق نتنياهو أمس تصريحات حادة ضد النظام القضائي مع استمرار محاكمته بتهم الفساد والرشوة.

وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من أداء نتنياهو اليمين رئيسا لحكومة وحدة طارئة تشمل حزبه ليكود وتحالف أبيض وأزرق من تيار الوسط الذي يرأسه خصمه السابق بيني جانتس.