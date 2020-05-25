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الإمارات تحدد شروط عودة حاملي الإقامات السارية

02:28 م الإثنين 25 مايو 2020
الإمارات تحدد شروط عودة حاملي الإقامات السارية

أرشيفية

وكالات:
كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، عن شروط عودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج، اعتبارا من الاثنين القادم، حسبما نقل موقع الإمارات اليوم.
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، والراغبين في العودة إلى الإمارات، للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم بأمان وسلامة.
وذكرت الهيئة، على موقعها، أن شروط عودة المقيمين تتضمن تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولا، وإرفاق الطلب بالمستندات التالية: صورة شخصية ملونة، صورة من الإقامة، صورة من جواز السفر ساري المفعول.
ومن الشروط الضرورية للسماح للمقيم بالعودة، إثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات رسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران إذا كان السبب هو السياحة.
وأكدت كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان سابق لهما، أن السماح بعودة المقيمين إلى الإمارات يأتي حرصا من الدولة على التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد-19 الناتج عنه.
وكانت "طيران الإمارات" قد أوضحت، سابقا، أن من شروط عودة المقيمين، إجراء الاختبار الصحي الإلزامي عند الوصول، والحجر المنزلي الإجباري مدة 14 يوما.

الإمارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإقامات السارية

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