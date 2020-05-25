حميدتي يكشف "مؤامرة قطرية خبيثة" ضد السودان بعد عزل البشير

وكالات:

لأول مرة، تحدث الفريق أول محمد حمدان حميدتي، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، قائد قوات الدعم السريع، عن مؤامرات خبيثة استهدفت السودان بعد عزل الرئيس الأسبق عمر البشير. وقال إن من بين المؤامرات الخبيثة التي حصلت، مفاجئتهم بوجود طائرة وزير الخارجية القطري في الجو "دون علمنا" في أبريل من العام الماضي.

وأوضح، في مقابلة بثت مساء أمس الأحد، على حسابه في "يوتيوب" و قناة "سودانية 24"، أن "هذه من ضمن المؤامرات الخبيثة التي حصلت دون علمنا، إذ عرفنا فجأة أن وزير الخارجية القطري في الجو، تساءلنا كيف يكون لوزير خارجية بلد آخر أن يصل إلى السودان دون تنسيق ودون استئذان، قلنا كمجلس عسكري ما ينزل، وكان ذلك من المؤامرات".

وأضاف حميدتي: "أنا جاني زول وقال لي يا أخي اتلومتوا مع القطريين، قلت له القطريين هم من اتلوموا معانا وتحدونا دون تنسيق معانا أرسلوا وزير الخارجية، أجابني: أبدا وزير الدفاع اتصل بتنسيق مع رئيس المجلس العسكري وقتها، طوالي مشيت للرئيس وسألته ونفى أن يكون على علم، اتضح لاحقا أن أطراف بالمجلس العسكري كانت على علم واتصلوا بهم ونسقوا معهم وأدخلونا في فتنة".

وأكد حميدتي أنه "لا مشكلة لنا مع قطر. ومن المفترض أن لا نتخندق مع أي دول وإنما تبنى على المصالح المشتركة، ما في حاجه اسمها قريبي وقريبك، نحن لا نجامل فيها أي زول، مشكلتنا أننا في كل شيء نجامل، ويفترض أن تكون المجاملة وفق المصلحة".