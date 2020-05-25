حميدتي يتحدث عن مخطط لإبادة المعتصمين يوم عزل البشير

وكالات:

كشف الفريق أول محمد حمدان حميدتي، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، قائد قوات الدعم السريع عن مخطط لإبادة المحتجين يوم عزل الرئيس عمر البشير.

وقال حميدتي، في مقابلة بثت مساء أمس الأحد، على حسابه في "يوتيوب" و قناة "سودانية 24"، إنه "بتاريخ 11 أبريل 2019 تحركت 13 دبابة من المدرعات بالخرطوم بكامل عتادها تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش".

وفضح حميدتي لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات في السودان، مخططا لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة بتاريخ 11 أبريل العام الماضي، تصدت له قوات الدعم السريع بقيادته، أي في نفس اليوم الذي تم فيه عزل فيه الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف: "أوقفناها نحن ناس الدعم السريع، ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمون إلى رماد".