حميدتي يكشف عن مُخطط لـشيطنة قوات الدعم السريع بالسودان

وكالات:

كشف الفريق أول محمد حمدان حميدتي، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، قائد قوات الدعم السريع، عن مخطط لـ"شيطنة" قوات الدعم السريع من أفراد داخل المنظومة العسكرية، بعد 3 أيام من استلام المجلس العسكري للحكم وقتها. وقال: "لاحقا سنذكر هذه التفاصيل بالأسماء".

ونفى حميدتي، في مقابلة بثت مساء أمس الأحد، على حسابه في "يوتيوب" و قناة "سودانية 24"، مشاركة قوات من الدعم السريع في القتال إلى جانب "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وأوضح حميدتي أن "اتهام قوات الدعم السريع بالتورط في ليبيا جزء من حملة لشيطنتها"، مضيفا: "حاولنا القيام بوساطة في ليبيا لكن بعض الأطراف لم تقبل مبادرتنا".

وأكد أن "الادعاء بوجود مقاتلين من الدعم السريع في ليبيا ادعاء كاذب لا أساس له".

وتابع قائلا:"لا نرضى لأنفسنا أن نرتزق، ومشاركتنا في اليمن كانت وفقا للشرعية".

وذكر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه اقترح تقديم استقالات جماعية لمجلس السيادة ومجلس الوزراء وقيادة الحرية والتغيير في اجتماع كبير في بيت الضيافة قبل فترة.

وقال : "فشلنا. الدولار كان 98 جنيها في آخر عهد البشير، الآن بـ145 جنيها لكنه عاد وقال إن الاستقالة في هذا الوقت الحرج مثل التولي يوم الزحف".

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة أنهم سلموا الحكومة الانتقالية 120 ترليون جنيه سوداني من النقد المطبوع بعد سداد قيمة الطباعة بالدولار.

وأشار إلى أن هذه المبالغ كانت قيد الطباعة لكن لم تسلم قيمة الطباعة. وكشف أن هناك 200 ترليون جنيه سوداني قادمة في الطريق.