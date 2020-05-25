اليابان ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا قبل الموعد المحدد بـ6 أيام

طوكيو- (د ب أ):

رفعت اليابان اليوم الاثنين حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل الموعد المحدد بستة أيام.

وأنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.

وتأتي الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو.

ولم تفرض اليابان الإغلاق الصارم الذي شهدته أوروبا وأماكن أخرى. واكتفت بالطلب من السكان البقاء في منازل إذا أمكن.

ويبدو أن انتشار الفيروس في البلاد تحت السيطرة، حيث أن أعداد الحالات الجديدة اليومية تراجع منذ بعض الوقت.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 17300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 850 وفاة ذات صلة.

وكان المنتقدون قد اتهموا حكومة آبي بإجراء فحوصات أقل من دول أخرى، غير أن الخبراء يقولون إن هذا مبرر في ظل أن اليابان شهدت وفيات أقل وكذلك إصابات أقل ذات أعراض حادة.