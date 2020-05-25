أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مسؤولون بهونج كونج يعربون عن دعمهم لبكين بشأن قانون الأمن القومي

12:38 م الإثنين 25 مايو 2020
مسؤولون بهونج كونج يعربون عن دعمهم لبكين بشأن قانون الأمن القومي

هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

أصدر عدد من مسؤولي حكومة هونج كونج، ما يبدو تعهدا متطابقا بدعم محاولة بكين المثيرة للجدل لتعديل قانون الأمن القومي للجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأصدر مفوض الشرطة تانج بينج كيونج، ومفوض المرافق الإصلاحية وو ينج مينج، ومفوض الجمارك والضرائب هيرميس تانج، بيانات قالوا فيها إنهم يؤيدون بكين بشكل تام في الحفاظ على الأمن القومي لهونج كونج.

وجاءت البيانات الصادرة اليوم الاثنين، في الوقت الذي خرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ردا على الأنباء التي أفادت بأن بكين تسعى من أجل قانون جديد للأمن القومي، من شأنه أن يقوض وضع هونج كونج شبه الذاتي.

وكان متحدث باسم حكومة هونج كونج قال في بيان له صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن الكثير من الانتقادات والتعليقات الصادرة عن سياسيين ومنتقدين بشأن قانون الأمن القومي، "ليست أكثر من مجرد تكهنات مقلقة".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاثنين عن المتحدث القول إنه "لا يمكن أن تكون هونج كونج، ولا يجب أن تصبح، قاعدة للأنشطة التخريبية أو المنظمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بلادنا".

وأضاف أن الانتقادات "تتجاهل تماما الحقيقة الدستورية بأن هونج كونج هي جزء لا يتجزأ من الصين".

وأكدت الحكومة مجددا على أن هونج كونج ستظل مدينة حرة وعالمية ومنفتحة ومرحبة، في ظل سيادة القانون، وأن ما تتمتع به من درجة عالية من الحكم الذاتي سيستمر.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حذر من أن واشنطن ستفرض عقوبات على هونج كونج والصين إذا ما فرضت بكين قانونا للأمن القومي على الجزيرة، قائلا إنه سيكون استحواذا على الإقليم.

هونج كونج الصين الأمن القومي

الخبر التالى:

اليابان ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا قبل الموعد المحدد بـ6 أيام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بكافة المحافظات.. الصحة تنشر قائمة بـ٣٢٠ مستشفى لاستقبال مصابي كورونا