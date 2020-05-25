هونج كونج: انتقادات السياسيين بشأن قانون الأمن القومي "ليست إلا تكهنات مقلقة"

هونج كونج- (د ب أ):

قال متحدث باسم حكومة هونج كونج في بيان له صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن الكثير من الانتقادات والتعليقات الصادرة عن سياسيين ومنتقدين بشأن قانون الأمن القومي، "ليست أكثر من مجرد تكهنات مقلقة".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاثنين عن المتحدث القول إنه "لا يمكن أن تكون هونج كونج، ولا يجب أن تصبح، قاعدة للأنشطة التخريبية أو المنظمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بلادنا".

وأضاف أن الانتقادات "تتجاهل تماما الحقيقة الدستورية بأن هونج كونج هي جزء لا يتجزأ من الصين".

وأكدت الحكومة مجددا على أن هونج كونج ستظل مدينة حرة وعالمية ومنفتحة ومرحبة، في ظل سيادة القانون، وأن ما تتمتع به من درجة عالية من الحكم الذاتي سيستمر.