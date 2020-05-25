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الفلبين واليابان تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع

11:39 ص الإثنين 25 مايو 2020
الفلبين واليابان تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع

وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا

مانيلا- (د ب ا):
قالت وزارة الدفاع الفلبينية اليوم الاثنين إن وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا ناقش مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الدفاع الفلبينية القول إن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني في بحر الصين الجنوبي وبحر شرق الصين.
وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا الخبرات وأفضل السبل لمواجهة فيروس كورونا.
وكان وزير الدفاع الفلبيني قد بحث هاتفيا أيضا مع نظيره الصيني ويي فينجي سبل تعزيز التعاون بين الدولتين.

ديلفين لورينزانا مانيلا الفلبين اليابان

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