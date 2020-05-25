الفلبين واليابان تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع

مانيلا- (د ب ا):

قالت وزارة الدفاع الفلبينية اليوم الاثنين إن وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا ناقش مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الدفاع الفلبينية القول إن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني في بحر الصين الجنوبي وبحر شرق الصين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا الخبرات وأفضل السبل لمواجهة فيروس كورونا.

وكان وزير الدفاع الفلبيني قد بحث هاتفيا أيضا مع نظيره الصيني ويي فينجي سبل تعزيز التعاون بين الدولتين.