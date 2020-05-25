ألمانيا تسجل أكثر من 178 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 8250

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 178 ألف و500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 8252 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 23 حالة منذ أمس.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 161200 ألف مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 46 ألف و500 إصابة)، و2391 حالة وفاة على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 37 ألف و200 حالة إصابة، و1562 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زادت عن 34 ألف و300 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1697 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (5ر355 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 8ر214 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الأحد، بلغ معدل الاستنساخ إلى 94ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أشخاص تقريبا في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء. وبحسب بيانات المعهد، فإن معدل الاستنساخ يعكس وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.