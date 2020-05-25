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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال رام الله

11:28 ص الإثنين 25 مايو 2020
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال رام الله

المستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام

رام الله- (د ب أ):

أصيب فلسطينيان برصاص مستوطنين صباح اليوم الاثنين في سهل قرية المغير شمال رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد قوله: إن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، مما أسفر عن إصابة شابين بجروح أحدهما إصابته في البطن، والآخر أصيب في القدم، ونقلا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وأشار إلى أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى الموقع، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين هبوا لمساندة رعاة الأغنام من هجمة المستوطنين".

إصابة فلسطينيين المستوطنون الاسرائيليون الاحتلال الاسرائيلي

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