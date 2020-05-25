أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

باكستان تسجل أكثر من 56 ألف إصابة بكورونا حتى اليوم

11:28 ص الإثنين 25 مايو 2020
باكستان تسجل أكثر من 56 ألف إصابة بكورونا حتى اليوم

أرشيفية

اسلام آباد- (د ب ا):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 56 ألفا و349 حالة بحلول اليوم الإثنين، بعد تأكيد إصابات جديدة.
كانت باكستان قد سجلت حتى أمس الأحد 54 ألفا و601 حالة إصابة.
ووفقا لما أورده موقع"جيو نيوز" الإخباري اليوم، تصدر إقليم السند القائمة من حيث عدد الإصابات بواقع 22 ألف و491 إصابة، يليه إقليم البنجاب بواقع 20 ألف و77 إصابة ، وتوزعت الحالات الأخرى على باقي الأقاليم الباكستانية.
وكانت باكستان أعلنت مؤخرا عن خطط لرفع كل القيود تقريبا المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة

فيروس كورونا اسلام آباد باكستان

الخبر التالى:

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال رام الله

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار وزاري بوقف تراخيص البناء بـ4 محافظات وكل المدن الكبرى