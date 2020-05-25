لصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 11 إصابة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 82985 حالة، وظلت الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيل 10 منها في منطقة منغوليا الداخلية والحالة الأخيرة في مقاطعة سيتشوان، كما لم يتم تسجيل أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 7 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78268 شخصا، وأن 5152 من المخالطين لمرضى بالفيروس ما يزالون تحت الملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1724 حالة وافدة من الخارج، غادر منها 1678 حالة المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أن تم أمس تسجيل 40 حالة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض المسجلة حتى يوم أمس إلى 396 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1065 حالة مؤكدة من بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و 441 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1030 مريضا في منطقة هونج كونج و 45 في منطقة ماكاو و 414 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.