أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تفشي فيروس كورونا في مجزر بهولندا

06:29 ص الإثنين 25 مايو 2020
تفشي فيروس كورونا في مجزر بهولندا

أرشيفية

أمستردام - (د ب أ):
أعلنت السلطات الهولندية أمس الأحد أن ما مجموعة من 147 موظفا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مجزر في بلدة جرونلو الهولندية.

وذكرت صحيفة "دي جيلدرلاندر" المحلية أن من بين المصابين، يعيش 79 في دولة ألمانيا المجاورة و68 يعيشون في هولندا.

وأفادت الحكومة المحلية بأنه لم يتم فحص 25 موظفا فقط من أصل 657 في المجزر، المملوك لمجموعة "فيون".

وأصدرت السلطات أمرا يوم الجمعة الماضي بإغلاق المجزر وأرسلت 600 موظف إلى منازلهم للحجر الصحي.

فيروس كورونا ولندا جزر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان