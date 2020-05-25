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اليابان تعتزم إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو

05:22 ص الإثنين 25 مايو 2020
اليابان تعتزم إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو

أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):
من المتوقع أن ترفع اليابان حالة الطوارئ، التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، في العاصمة طوكيو وأربع مقاطعات أخرى متبقية في وقت لاحق من اليوم الاثنين، منهية الإجراء الذي استمر لأكثر من شهر ونصف.

وطلب وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، خلال اجتماع فريق عمل خاص، من خبراء في لجنة ذات تكليف حكومي بتقييم خطة لإلغاء الإجراء.

وقال نيشيمورا: "يبدو أن الإجراء لم يعد ضروريا في جميع المقاطعات".

ومن المتوقع أن يوافق الخبراء على الخطة خلال الاجتماع، ما يمهد الطريق أمام رئيس الوزراء شينزو أبي للإعلان عن ذلك رسميا في وقت لاحق اليوم الاثنين .

وأعلن آبي حالة الطوارئ في 7 أبريل الماضي ، والتي في البداية كانت تضم أجزاء من اليابان من بينها طوكيو، ثم تم توسعتها لتشمل الدولة بأكملها في وقت لاحق من الشهر ومددها حتى نهاية مايو الجاري.

اليابان حالة الطوارئ طوكيو فيروس كورونا

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