أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

نيوزيلندا تقدم دعما نقديا لمن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

04:39 ص الإثنين 25 مايو 2020
نيوزيلندا تقدم دعما نقديا لمن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

أرشيفية

ولنجتون - (د ب أ):
أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين عن تقديم دعم نقدي مؤقت للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الدعم سيكون متاحا لمدة 12 أسبوعًا بدءًا من 8 يونيو لأي شخص فقد وظيفته بسبب الوباء منذ الأول من مارس.

وسيحصل من كان يعمل بدوام كامل على 490 دولارًا نيوزيلنديًا (299 دولارا أمريكيا) أسبوعيًا، فيما سيحصل من كان يعمل بدوام جزئي على 250 دولارًا نيوزيلنديًا(152 دولارا أمريكيا).

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الخطة حوالي 570 مليون دولار نيوزيلندي.

فيروس كورونا نيوزيلندا دعم نقدي

الخبر التالى:

اليابان تعتزم إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان