نيوزيلندا تقدم دعما نقديا لمن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

ولنجتون - (د ب أ):

أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين عن تقديم دعم نقدي مؤقت للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الدعم سيكون متاحا لمدة 12 أسبوعًا بدءًا من 8 يونيو لأي شخص فقد وظيفته بسبب الوباء منذ الأول من مارس.

وسيحصل من كان يعمل بدوام كامل على 490 دولارًا نيوزيلنديًا (299 دولارا أمريكيا) أسبوعيًا، فيما سيحصل من كان يعمل بدوام جزئي على 250 دولارًا نيوزيلنديًا(152 دولارا أمريكيا).

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الخطة حوالي 570 مليون دولار نيوزيلندي.