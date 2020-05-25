ملايين الأطفال في أستراليا يعودون إلى المدارس
كانبرا - (د ب أ):
عاد ملايين الأطفال في أستراليا اليوم الإثنين إلى المدارس في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وذلك مع انخفاض أعداد مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
وانضمت الولايتان اليوم الاثنين إلى ولايتي ويسترن أستراليا وساوث أستراليا والأقليم الشمالي الأقل سكانًا في استئناف التعليم المباشر، بدلاً من الدراسة من المنزل عبر الإنترنت.
وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستاسيا بالازسكوك اليوم إن على الطلاب والمعلمين مراعاة رسالة رئيسية واحدة هي: البقاء في المنزل إذا شعروا بالمرض.
الخبر التالى:نيوزيلندا تقدم دعما نقديا لمن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
17265
عدد المصابين
-
4807
عدد المتعافين
-
764
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5403979
عدد المصابين
-
2247230
عدد المتعافين
-
343975
عدد الوفيات
إعلان