ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 16 ألفا و 536 والوفيات إلى 808

طوكيو - (د ب أ):

بلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان بحلول صباح اليوم الإثنين 16 ألفا و 536 شخصا، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت الوكالة أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس منذ بدء تفشي الوباء بلغ 808 حالات بينما تعافي 13 ألفا و 244 شخصا.

يأتي ذلك بعد 17 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة تفشي للفيروس في البلاد.