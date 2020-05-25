ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 16 ألفا و 536 والوفيات إلى 808
طوكيو - (د ب أ):
بلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان بحلول صباح اليوم الإثنين 16 ألفا و 536 شخصا، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.
وذكرت الوكالة أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس منذ بدء تفشي الوباء بلغ 808 حالات بينما تعافي 13 ألفا و 244 شخصا.
يأتي ذلك بعد 17 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة تفشي للفيروس في البلاد.
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