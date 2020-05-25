كوريا الجنوبية.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 11ألفا و 190 حالة
سول - (د ب أ):
بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 11 الفا و 190 شخصا بعد اصابة 25 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج صباح اليوم الاثنين.
واستقر عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد عند 266 ، بينما
تعافى 10 آلاف و213. و مر حوالي 17 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية.
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