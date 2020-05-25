أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"الصحة السودانية": تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

02:38 ص الإثنين 25 مايو 2020
"الصحة السودانية": تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

أرشيفية

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الإثنين عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 124 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3820 حالة، بينها 165 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 458 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

هذا المحتوى من

السودان فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 11ألفا و 190 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان