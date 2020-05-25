وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت البوشي - في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنها تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت أنها أبلغت من التقاها الفترة الماضية للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، لأن الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.