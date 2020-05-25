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أستراليا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة منذ تفشي كورونا

12:56 ص الإثنين 25 مايو 2020
أستراليا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة منذ تفشي كورونا

أستراليا

سيدني - (د ب أ)

ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أستراليا، مساء الأحد، إلى 7114 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت بلومبرج اليوم الاثنين أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102، بينما تعافى 6 آلاف و509 حالة.

ومضى حوالي 17 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في أستراليا.

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