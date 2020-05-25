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الموساد يعيد مهمة شراء المعدات الطبية لمكافحة كورونا لوزارة الصحة الإسرائيلية

12:53 ص الإثنين 25 مايو 2020
الموساد يعيد مهمة شراء المعدات الطبية لمكافحة كورونا لوزارة الصحة الإسرائيلية

فيروس كورونا في إسرائيل

وكالات

أعاد جهاز الموساد الإسرائيلي، لوزارة صحة دولة الاحتلال، مهمة شراء المعدات الطبية والمواد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويوسي كوهين رئيس الموساد، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال نتنياهو، في اللقاء الذي جرى اليوم، إن الموساد قام بالمهمة التي ألقيت على عاتقه على أكمل وجه، وشدد على أن النتائج تتحدث عن نفسها.

وأضاف نتنياهو: "لا نزال نقف أمام المجهول في مكافحة هذا الفيروس، ولكن بفضل الخبرة التي اكتسبها الموساد في هذا المضمار، نحن نعيش اليوم بأمان اكثر" .

من جانبه قال رئيس الموساد، أنه تجري اليوم عملية نقل المسؤولية بشكل منتظم إلى وزارة الصحة، بعد شهرين ونصف من الجهود المكثفة التي بذلها رجال الموساد، للتزود بالمعدات اللازمة في أنحاء مختلفة من العالم، واليوم تعود المسؤولية إلى الوزارة المختصة.

إسرائيل الموساد الإسرائيلي فيروس كورونا وزارة الصحة الإسرائيلية

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