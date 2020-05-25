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جيش ساحل العاج ينضم لقوات بوركينا فاسو في عملية ضد المتشددين

12:16 ص الإثنين 25 مايو 2020
جيش ساحل العاج ينضم لقوات بوركينا فاسو في عملية ضد المتشددين

جيش ساحل العاج

وكالات

ذكر جيش ساحل العاج (كوت ديفوار) يوم الأحد، أن جنودا تابعين له وقوات من جيش بوركينا فاسو تنفذ عملية مشتركة ضد متشددين ينشطون قرب حدودهما المشتركة مما أدى إلى مقتل ثمانية ممن يشتبه بأنهم متشددون واعتقال 14 آخرين، حسبما أفادت رويترز.

وتكافح بوركينا فاسوا وجارتاها مالي والنيجر في منطقة الساحل حركات تمرد إسلامي لها صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وتعزز تلك الجماعات من قوتها وتوسع نطاق عملياتها، مما يزيد من مخاوف الدول الساحلية مثل ساحل العاج من امتداد العنف إلى أراضيها.

وقال جيش ساحل العاج في بيان إن العملية المشتركة بدأت في 11 مايو أيار بمشاركة نحو ألف من جنوده على جانب بلادهم من الحدود مع بوركينا فاسو والبالغ طوالها 580 كيلومترا.

وأضاف الجيش أن من يشتبه بأنهم متشددون قُتلوا في بوركينا فاسو، مشيرا إلى أن العملية مستمرة.

وتصاعدت هجمات المتشددين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بشدة خلال العام المنصرم رغم الدعم العسكري الكبير الذي تتلقاه تلك الدول من فرنسا.

وفي حين نجت ساحل العاج إلى حد بعيد من العنف الذي يؤثر على جيرانها، فقد كانت عام 2016 ضحية لهجوم أعلنت القاعدة مسؤوليتها عنه وقتل فيه مسلحون 19 شخصا في منتجع ساحلي.

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