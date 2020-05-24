الجيش الليبي يقبض على قيادي داعشي سوري في ليبيا

وكالات

أعلن الجيش الليبي، مساء اليوم الأحد، القبض على القيادي الداعشي السوري أبو بكر الرويضاني، خلال قتاله مع قوات الوفاق الموالية لتركيا، في ليبيا.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، حسبما نقلت "العربية" إن الداعشي السوري الرويضاني، كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه.

وأوضح المسماري، أن الاستخبارات التركية نقلت القيادي الداعشي إلى ليبيا، كمسؤول عن فيلق الشام.