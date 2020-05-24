بابا الفاتيكان يبارك المصلين في ساحة القديس بطرس بعد 3 شهور من إغلاقها

وكالات

عاد الجمهور إلى ساحة القديس بطرس، للحصول على مباركة والاستماع لعظة البابا فرانسيس، من نافذته للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، بسبب إجراءات كورونا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذهب بضع عشرات فقط إلى الساحة، التي أعيد فتحها جنبًا إلى جنب مع كنيسة القديس بطرس حيث تم تخفيف القيود التى كانت قد فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

والتزم الحضور بقواعد التباعد الاجتماعي وارتدى معظمهم أقنعة الوجه.

وتمحورت عظة بابا الفاتيكان حول حماية البيئة وتم بثها عبر الإنترنت من مكتبته ، حيث تابع أولئك الموجودون في الساحة البابا عبر شاشات كبيرة ، قبل أن يتوجه إلى النافذة لمنح المباركة فى صمت.

وكان البابا يبارك ساحة فارغة من المصلين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.