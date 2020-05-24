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حصيلة كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ1.63 مليون إصابة

10:55 م الأحد 24 مايو 2020
حصيلة كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ1.63 مليون إصابة

الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس إلى 1.63 مليون إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ولكن هذه الزيادة جاءت أقل من متوسط زيادة يومي بنسبة 4ر1% خلال الأسبوع الماضي، حسب بلومبرج.

كما بلغ عدد الوفيات في البلاد 97 ألفا و424 شخصا.

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الإصابات في البلاد، بواقع 361515 إصابة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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