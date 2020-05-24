سلطنة عمان تسجل حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا

سلطنة عمان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن وفاة مواطن مُصاب بمرض كورونا (كوفيد 19) يبلغ من العمر 51 عامًا ليصل عدد الوفيات بالسلطنة إلى 37 وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الوزارة تتقدم إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.